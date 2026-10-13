Число сделок с недвижимостью в Мариуполе выросло на 230% за год — риелтор

Аналитики подсчитали, что за год покупатели заключили на 230% больше сделок с недвижимостью в Мариуполе. Риелтор Наталья Перескокова предостерегла от ожиданий быстрой прибыли.

Покупателей привлекают низкая стоимость входа на рынок по сравнению с крупными российскими городами и ожидания восстановления Мариуполя, объяснила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в эфире радио Sputnik. При этом рост числа сделок не означает такого же роста цен.

По оценке риелтора, потенциал подорожания есть прежде всего в районах, где активно восстанавливают инфраструктуру. Динамика цен зависит от темпов восстановления города, инфраструктурных проектов, притока населения и развития экономики региона.

Эксперт посоветовала проверять юридическую чистоту объекта, документы, статус недвижимости, возможность регистрации права собственности и последующей перепродажи. Низкая цена покупки не гарантирует, что квартиру удастся быстро и выгодно продать.

«Мариуполь сегодня может быть интересен как инвестиция с потенциалом повышения роста, но и с повышенными рисками. Поэтому покупать стоит не просто квартиру, а конкретный ликвидный объект в правильной локации, с понятными документами и по адекватной цене входа», — подытожила Наталья Перескокова.

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