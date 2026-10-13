Губернатор: в Подмосковье налажен экспериментальный выпуск промышленных роботов

В Подмосковье на нескольких экспериментальных участках реализовано производство промышленных роботов, которых затем отправят помогать на складах региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона вместе с делегацией посетил 26-ю Китайскую международную промышленную ярмарку (CIIF – 2026), проходящую в Шанхае с 12 по 16 октября.

«Раньше в Китае, мы знаем, был дешевый рабочий труд, сейчас это не так. И китайцы, чтобы не упускать рынок, активно используют роботов. Самое большое внедрение роботов в абсолютных и относительных значениях — это Китай, и это заслуживает уважения. Мы тоже изучаем этот опыт», — заявил Воробьев в интервью ТАСС.

Губернатор также рассказал, что в Подмосковье запущено производство промышленных роботов, которые будут использоваться на складах региона.

«Это пока, так скажем, экспериментальные участки, каждый — 2 тыс. кв. м примерно. Но у нас есть большой проект в Дмитровском индустриальном парке, где будет большая фабрика по производству роботов для логистики, для складов. Московская область — это четверть складов нашей страны, потому что распредсети, маркетплейсы расположены у нас, и мы заинтересованы в максимальной автоматизации, роботизации этих процессов, потому что для нас это экономически очень важно», — подчеркнул Воробьев.

В Московской области действуют региональные меры поддержки: субсидия до 20% капитальных затрат (не более 500 млн рублей) при инвестициях от 500 млн рублей; для производителей и интеграторов — льготная аренда по ставке 1 рубль за 1 кв. м в год; компенсация до 50% аренды в частных индустриальных парках при инвестициях от 100 млн рублей.

Меры поддержки в Подмосковье работают и для компаний, которые внедряют промышленных и логистических роботов на своих предприятиях: инвестиционный налоговый вычет — до 90% вложений в основные средства можно компенсировать за счет региональной части налога на прибыль. А для логистических центров с инвестициями в роботизацию от 50 млн рублей на 3 года сокращается налогооблагаемая база на имущество.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

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