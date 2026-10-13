В Подмосковье подали более 60 тыс заявлений на разрешения для такси

Пользователи портала госуслуг Московской области с начала 2026 года подали более 60 тыс. заявлений на получение или аннулирование разрешений на такси, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года на портале госуслуг Московской области подали более 60 тыс. заявлений на получение или аннулирование разрешений на такси.

Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» доступна в разделе «Бизнесу» — «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки». Ею могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в Московской области, а также физические лица — самозанятые.

Собственники или владельцы автомобилей могут внести, изменить или исключить сведения о транспортном средстве. Перевозчики могут получить разрешение, внести в него изменения или аннулировать его. При первичном обращении необходимо внести транспортное средство в реестр легковых такси.

Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если файлы прикреплены неверно, система показывает подсказку, и заявитель может сразу заменить их.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.