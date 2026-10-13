Более 1500 жителей Фрязино переселят из ветхих домов в новостройки

Жители около 42 ветхих домов во Фрязино получат новое жилье по программе реновации. Для переселения более 1500 человек планируют выделить часть квартир в жилом комплексе на территории бывшей военной части, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Во Фрязино планируют расселить около 42 ветхих домов. Более 1500 жителей наукограда переедут в новостройки на территории бывшей военной части.

Министерство обороны передало эту территорию в муниципальное пользование Фрязино. На месте заброшенных корпусов и зарослей планируют построить современный жилой комплекс. Часть квартир выделят переселенцам из ветхого жилья, остальные продадут по рыночной цене.

«На этой территории предполагается строительство домов с переменной этажностью, в зависимости от места расположения, освещенности. Они будут от 13 до 17 этажей. На этой территории ВЧ будет порядка 12 домов», — отметила заместитель главы городского округа Фрязино Наталья Силаева.

По словам Силаевой, этот же застройщик уже возводит дома во Фрязино. Она отметила их современную архитектуру, комфортные подъезды и удобную придомовую территорию.

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья действует в Московской области с 2021 года. За это время 30 тысяч человек переехали в современные дома со всей необходимой инфраструктурой.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.