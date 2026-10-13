В Дмитровском округе строят детский сад на 400 мест в ЖК «Мечта»

Детский сад на 400 воспитанников строят в жилом комплексе «Мечта» Дмитровского городского округа. На площадке завершили нулевой цикл и обустроили наружные инженерные сети, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строители завершили монолитный фундамент и перекрытия первого этажа детского сада в ЖК «Мечта», обустроили наружные сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

«Коробку» второго этажа планируют полностью закрыть к середине ноября, а весь каркас здания завершить в декабре. Также начнут подводить сети газоснабжения и строить фундамент котельной.

Трехэтажный детский сад рассчитан на 400 детей. Площадь здания составит более 3000 кв. м. В нем предусмотрены групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, медицинский и пищевой блоки.

ЖК «Мечта» — мультиформатный проект ООО «Специализированный застройщик «Мега-Мечта»», расположенный в 23 км от МКАД по Дмитровскому или Ленинградскому шоссе. Рядом находятся лес и три озера — Нерское, Долгое и Круглое. В комплексе представлены малоэтажные кварталы, коттеджи и таунхаусы. Для жителей обустроены досуговый и медицинский центры, кабинет врача общей практики, детские и спортивные площадки.

Компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group, ГК ФСК и другие застройщики построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.