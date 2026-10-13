В Подмосковье открыли новый сезон Школьной лиги

Школьная лига Московской области начала сезон 2026/2027 в 46 городских округах. Еще в 10 округах церемонии пройдут до конца октября. Ожидается участие свыше 100 тыс. школьников из 750 школ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Центральная церемония открытия Школьной лиги прошла 11 октября на стадионе комплекса «Орион» в Балашихе. Хедлайнером стала участница группы «Тату» Юлия Волкова.

Проект запустили в Балашихе в ноябре 2023 года при поддержке Мособлспорта. Первый сезон объединил 29 школ и более 1500 учеников в четырех видах спорта. В прошлом сезоне участвовали свыше 50 тыс. школьников из 650 школ всех округов области.

«В прошлом сезоне губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев рассказал о проекте президенту России. И сегодня Школьная лига — это уже вся страна», — отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

В основной зачет входят футзал, волейбол, баскетбол 3х3, шахматы и настольный теннис. Дополнительные дисциплины — киберспорт, пилотирование БПЛА, спортивное программирование, брейк-данс и тэг-регби. Результаты новой семейной школьной лиги также войдут в общий зачет.

Открытия посетили спортсмены и наставники проекта. В Истре — экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин; в Химках — тренер, серебряный призер Олимпиады по баскетболу 3х3 Владимир Агабабян и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев; в Чехове — чемпион России и Единой лиги ВТБ Виктор Кейру, чемпион России по футболу Олег Фоменко, обладатель Кубка и Суперкубка России Александр Липко и пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Вероника Калинина. В Люберцах сезон открыл чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев, в Лобне гостем стала чемпионка мира по командному фехтованию Маргарита Жукова.

В Подольске семейную лигу открыли матчем родителей гимназии имени Подольских курсантов и школы имени А. Г. Монетова, в Балашихе — семейной легкоатлетической эстафетой.

Соревнования отвечают целям федеральной программы «Спорт России». Новости, анонсы и расписание публикуют в официальных аккаунтах лиги в ВК и Телеграм.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.