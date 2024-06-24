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Baza опубликовала фото людей, заблокированных в горящем здании НИИ во Фрязине

Baza публикует фото людей, которые заблокированы в горящем здании НИИ «Платан» во Фрязине. Как сообщало МЧС, в здании оставались 9 людей .

На фото видно, как люди высовываются из окна с разбитым стеклом.

В здании НИИ огнем охвачено несколько этажей.

Площадь пожара в здании НИИ «Платан» во Фрязине составляет 2300 кв. м. В видео с места пожара показано, как горит здание, поднимается густой черный дым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что по его поручению на место происшествия выехал исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

Воробьев напомнил, что данному пожару присвоен третий ранг сложности.