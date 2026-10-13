В Раменском потушили торфяной пожар вблизи Кратова

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Лесопожарные формирования 12 октября ликвидировали торфяной пожар в шести километрах от поселка Кратово в Раменском муниципальном округе. Возгорание потушили в день обнаружения, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

12 октября на территории государственного лесного фонда Московской области произошел один торфяной пожар. Возгорание обнаружили в Загородном участковом лесничестве Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес», в шести километрах от поселка городского типа Кратово Раменского муниципального округа.

В тушении участвовали 12 сотрудников лесопожарных формирований и пять единиц техники. Пожар ликвидировали в день выявления.

13–15 октября на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Подольском лесничестве — II класс. В Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах и лесничестве «Русский лес» прогнозируют III класс.

13 октября и в ближайшие дни температура воздуха составит +7…+12 °C, ночью — +5…+9 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и местами дожди. По народной примете, писк снегиря предвещает раннюю зиму.

Об обнаруженном возгорании необходимо незамедлительно сообщить на горячую линию лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.