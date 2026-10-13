В Орехово-Зуеве проведут день открытых дверей в роддоме

Орехово-Зуевский родильный дом 15 октября в 14:00 приглашает будущих мам и пап на встречи с медицинскими специалистами и экскурсию по отделениям. Вход свободный, предварительная запись не требуется, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Гости дня открытых дверей смогут пообщаться с акушерами-гинекологами, неонатологами и акушерками. Экскурсия пройдет по отделениям роддома, включая родовой зал и послеродовые палаты. Будущие родители увидят условия, в которых проходят роды и послеродовой период.

«Такие встречи мы организуем каждый месяц. Всегда рады видеть у нас не только будущих мам, но и пап — ведь партнерские роды в нашем роддоме всячески приветствуются. В ходе мероприятия мы стараемся как можно подробнее рассказать, что ожидает женщину в родах и как грамотно подготовиться к этому волнительному событию», — отметила заведующая родильным домом Вера Калинина.

Специалисты ответят на вопросы о течении беременности, подготовке к появлению малыша и уходе за новорожденным. Экскурсия поможет будущим родителям оценить комфорт и безопасность условий.

Роддом принимает жительниц округа, других городов Подмосковья и соседних регионов. Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, с пациентками работают внимательные и доброжелательные специалисты. При выписке каждая мама получает подарки от губернатора Московской области по программе «Я родился в Подмосковье» и от главы Орехово-Зуевского городского округа.

Мероприятие состоится 15 октября в 14:00 по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Козлова, д. 30. Вход свободный, предварительная запись не требуется.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.