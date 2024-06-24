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МЧС: площадь пожара в здании НИИ во Фрязине выросла до 3500 кв м

Пожар в научно-исследовательском институте во Фрязине распространился на площади в 3500 квадратных метров. С возгоранием борются более 100 специалистов, работают 40 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России.

На территории НИИ загорелось главное здание. По предварительным данным, девять человек заблокированы на этажах. В Сети появилось фото людей, которые просят о помощи.

Работу в горящем здании осложняет задымление. Усилия специалистов сейчас сосредоточены на спасении людей и тушении огня. Здание горит на 5-8 этажах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что по его поручению на место происшествия выехал исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

Воробьев напомнил, что данному пожару присвоен третий ранг сложности.