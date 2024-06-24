Площадь пожара во Фрязине выросла до 4,5 тыс «квадратов»

Площадь крупного возгорания в административном здании во Фрязине увеличилась до 4,5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Ранее была информация о том, что огонь охватил 4 тыс. кв. м здания. К работе по тушению возгорания присоединился второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Пожар вспыхнул в здании днем в понедельник. В результате ЧП, по сообщению СМИ, погибли 4 человека. Огонь охватил 5-8 этажи здания. На месте работают более 100 специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что при пожаре пострадал 34-летний мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации.

«Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения», — добавил Воробьев.