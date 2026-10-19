Осколочные ранения: 4 человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

В городе Шебекино в результате удара дрона по парковке пострадали два человека. Мужчина с осколочными ранениями туловища, рук и ног, а также еще один мужчина с осколочным ранением плеча были доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую больницу. Врачи оказывают им помощь. Легковой автомобиль получил ущерб.

Кроме того, в Шебекинском округе на трассе Белгород — Шебекино дрон атаковал легковую машину. Двое мужчин с осколочными ранениями рук обратились в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают медицинскую помощь. Транспортное средство также повреждено.

Ранее умер четырехлетний мальчик, пострадавший при атаке БПЛА на пригород Воронежа.

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