Умер четырехлетний мальчик, пострадавший при атаке БПЛА на пригород Воронежа

В реанимации скончался мальчик 2022 года рождения, пострадавший в результате атаки вражеских БПЛА на пригород Воронежа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«От себя лично и от имени правительства Воронежской области выражаю искренние соболезнования родным и близким Сережи. Все воронежцы разделяют вашу скорбь», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Почти месяц врачи пытались спасти мальчика, но ранения оказались слишком серьезными. Сестра Сережи, также пострадавшая от террористической атаки ВСУ, продолжает проходить лечение.

Гусев добавил, что семье погибшего ребенка будет оказана вся необходимая помощь.

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