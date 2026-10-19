Тополь из видеоигры Call Of Duty Modern Warfare спилили в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга спилили тополь из популярной видеоигры Call Of Duty: Modern Warfare. Дереву больше 100 лет, сообщает «Фонтанка» .

Дерево росло на набережной канала Грибоедова, напротив здания Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ). Теперь там остался лишь огромный пень. Территория огорожена.

Тополь сохранился в миссии «Старые друзья». В ходе сюжета игрок оказывается в Петербурге, где можно увидеть узнаваемые места — Казанский Собор, Спас на Крови, Банковский мост.

Call of Duty: Modern Warfare — видеоигра в жанре шутера от первого лица, разработанная Infinity Ward и изданная Activision. Выход состоялся 25 октября 2019 года. Игра является перезапуском подсерии Modern Warfare, а также шестнадцатым проектом во франшизе.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.