Российские гимнастки пробились в финал командного многоборья на чемпионате мира
Российская команда квалифицировалась в финал командного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Роттердаме, сообщает ТАСС.
По результатам квалификации Людмила Рощина, Алена Глотова, Милана Каюмова, Александра Ануфриева и Елизавета Ус набрали 163,662 балла и обеспечили себе место в восьмерке сильнейших.
Финал командного многоборья состоится 21 октября. Три лучшие сборные по его итогам получат путевки на Олимпиаду 2028 года.
Ранее фигуристы Подмосковья завоевали две бронзы на этапе Гран-при России.
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