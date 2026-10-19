Российские гимнастки пробились в финал командного многоборья на чемпионате мира

Российская команда квалифицировалась в финал командного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Роттердаме, сообщает ТАСС .

По результатам квалификации Людмила Рощина, Алена Глотова, Милана Каюмова, Александра Ануфриева и Елизавета Ус набрали 163,662 балла и обеспечили себе место в восьмерке сильнейших.

Финал командного многоборья состоится 21 октября. Три лучшие сборные по его итогам получат путевки на Олимпиаду 2028 года.

Ранее фигуристы Подмосковья завоевали две бронзы на этапе Гран-при России.

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