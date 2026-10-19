Фигуристы Подмосковья завоевали две бронзы на этапе Гран-при России

Ксения Синицына и Артем Ковалев завоевали бронзовые медали на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который прошел с 16 по 18 октября в Казани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фигуристы Московской области завоевали две бронзовые медали на первом этапе Всероссийских соревнований «Гран-при России — Рапсодия льда». Турнир прошел с 16 по 18 октября в Казани с участием сильнейших фигуристов страны.

Ксения Синицына стала третьей в женском одиночном катании. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 199,83 балла. Артем Ковалев выиграл бронзу в мужском одиночном катании с результатом 247,88 балла. Оба спортсмена представляют Училище олимпийского резерва № 3 в Химках.

Ранее Синицына завоевала серебро в финале Гран-при России сезона 2025/2026, а Ковалев стал бронзовым призером чемпионата России.

Первый этап Гран-при России прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.