Производитель косметики ELIAN из Сергиева Посада открыл хаб в Дубае

Косметическая компания ELIAN с производством в Сергиевом Посаде запустила логистический комплекс в Дубае (ОАЭ) для развития бренда на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

ELIAN разрабатывает и выпускает на заводе в Сергиевом Посаде декоративную косметику под собственными брендами и для контрактных заказчиков. Компания ежегодно наращивает объемы производства, работая на российском рынке и развивая экспорт.

«В этом году компания начала работать с дистрибьюторами из Саудовской Аравии и Южно-Африканской Республики, а также представила свою продукцию на китайской онлайн-платформе Douyin. Собственный хаб в Дубае позволит компании укрепить свои позиции на Ближнем Востоке», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Следующим этапом станет расширение розничного присутствия. В октябре запланирован запуск ELIAN в магазинах «Золотое Яблоко» в ОАЭ и Катаре. Компания постепенно переходит от отдельных зарубежных поставок к созданию устойчивой международной инфраструктуры. Она включает работу с локальными дистрибьюторами, собственный логистический хаб, присутствие в международной рознице и тестирование новых каналов электронной коммерции.

«Мы хотим последовательно выстраивать долгосрочную работу на каждом рынке: создавать удобную логистику, находить сильных локальных партнеров и понимать потребности покупателей. Ближний Восток уже показывает высокий потенциал для ELIAN, а выход в Китай и ЮАР открывает перед брендом новые возможности для дальнейшего роста», — рассказала генеральный директор компании Elian Group Ксения Бондаренко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.