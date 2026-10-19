В горах Армении нашли тело россиянина

Тело 22-летнего гражданина РФ обнаружили в лесу рядом с горным комплексом Арзакан — Агверан в Котайкской области Армении, сообщает SHOT .

Вечером 18 октября в полицию Чаренцавана позвонил старший лесничий Разданского лесничества компании «Айантар». Он рассказал, что нашел тело мужчины.

На место выехала оперативная группа, затем к работе подключились следователи. Что именно произошло с молодым человеком, пока неизвестно.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу. Официальная причина смерти россиянина пока не установлена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.