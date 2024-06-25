сегодня в 11:32

Пожар в бывшем здании НИИ «Платан» во Фрязине полностью потушили

Пожар во Фрязине в здании бывшего НИИ полностью потушили. Погибли как минимум 6 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

Одной из возможных причин возгорания может быть неисправная электропроводка. Проверку по факту пожара проводит Щелковская городская прокуратура.

Все помещения здания находились в аренде у различных организаций. Таких компаний насчитали около 50. У всех руководителей, в том числе директора управляющей зданием организации, прошли обыски.

На данный момент известно о шести погибших в результате масштабного пожара. Точное количество еще устанавливается.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что один из пострадавших в результате пожара находится в тяжелом состоянии в больнице.

«Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», — заявил глава региона.