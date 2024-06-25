СК подтвердил гибель шести человек в пожаре во Фрязине
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
На данный момент известно о шести погибших в результате масштабного пожара, который вспыхнул в бывшем НИИ в городе Фрязино. Точное количество еще устанавливается, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Криминалисты и следователи продолжают расследование по факту гибели людей. Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Пожар вспыхнул днем 24 июня. Открытое горение удалось ликвидировать только к ночи.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее рассказал, что один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
«Он подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», — заявил глава региона.