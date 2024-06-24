Андрей Воробьев: врачи борются за жизнь пострадавшего при пожаре во Фрязине

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавшего в пожаре во Фрязине. В настоящий момент мужчина находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

«В Центральной городской больнице находится один пострадавший. Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас в больнице есть еще один пострадавший, у него поднялось артериальное давление, он в приемном покое.

«Пообщались с его братом — в момент пожара их мама была в здании. Пока о ее судьбе, к сожалению, ничего неизвестно. Штаб работает, мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее предоставить информацию родным пострадавших», — резюмировал губернатор.

Крупный пожар в подмосковном Фрязино локализован на площади 5 тыс. квадратных метров. Восемь человек, по предварительным данным, погибли в пожаре. Щелковская городская прокуратура проводит проверку в связи с пожаром.