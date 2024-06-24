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Пожар в здании в подмосковном Фрязине локализовали

Пожар в здании в подмосковном Фрязине удалось локализовать на площади 5 тыс. «квадратов», сообщили РИАМО в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

Предварительно, жертвами возгорания стали 8 человек. Задействовано более 130 человек и 50 единиц техники.

Один из пострадавших в результате пожара в подмосковном Фрязине находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей.