сегодня в 10:45

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте масштабного пожара в бывшем НИИ в городе Фрязино. Одной из возможных причин возгорания может быть неисправная электропроводка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Специалисты установили, что возгорание началось в помещении на 5 этаже. Затем огонь распространился по зданию, обрушились конструкции.

Все помещения здания находились в аренде у различных организаций. Таких компаний насчитали около 50. У всех руководителей, в том числе директора управляющей зданием организации, прошли обыски.

Проверку проводит Щелковская городская прокуратура. По ее результатам дадут правовую оценку соблюдению собственником помещения и арендаторами требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что один из пострадавших в результате пожара находится в тяжелом состоянии в больнице.

«Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», — заявил глава региона.