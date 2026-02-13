«Хейтеры, развлекайтесь»: жена Сабурова впервые высказалась о депортации комика

Жена известного стендап-комика Нурлана Сабурова впервые прокомментировала запрет на въезд в Россию на 50 лет, сообщает «СтарХит» .

Ранее Сабурова задержали в московском аэропорту Внуково, когда он прилетел из Дубая. Комику запретили въезд в РФ на 50 лет. Также в стране отменили более 50 концертов звезды стендапа, запланированные до конца 2026 года. Кроме того, шоу «Что было дальше» может переехать в Казахстан.

«Друзья, всем большое спасибо за поддержку!!! Хейтерам и всем тем, кто злорадствует и хайпует — отдельный рахмет, развлекайтесь! Как сказал мой друг: „И не такие метели в морду летели“. Всем добра, потихоньку буду возвращаться», — высказалась Диана Сабурова о запрете на въезд в страну.

При этом 34-летний комик отказался комментировать сложившуюся ситуацию, добавив, что юристы возьмут на себя вопросы со всеми компетентными органами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.