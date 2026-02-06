Задержание комика Сабурова в московском аэропорту попало на видео
Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости
Появились кадры задержания комика Нурлана Сабурова в московском аэропорту Внуково. На кадрах звезда стендапа выглядит растерянным, сообщает Baza.
Прилет комика, закончившийся задержанием, попал на камеры очевидцев. Он узнал о запрете на въезд в Россию, когда уже прилетел в Москву.
На кадрах Сабурова с вещами сопровождают из зоны прилета сотрудники правоохранительных органов. При этом комик постоянно смотрит в телефон.
Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. Запрет вступил в силу 30 января. Его причиной стала не только критика спецоперации, но и нарушения закона в сфере миграции и налогов.
