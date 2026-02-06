Задержание комика Сабурова в московском аэропорту попало на видео

Прилет комика, закончившийся задержанием, попал на камеры очевидцев. Он узнал о запрете на въезд в Россию, когда уже прилетел в Москву.

На кадрах Сабурова с вещами сопровождают из зоны прилета сотрудники правоохранительных органов. При этом комик постоянно смотрит в телефон.

Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. Запрет вступил в силу 30 января. Его причиной стала не только критика спецоперации, но и нарушения закона в сфере миграции и налогов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.