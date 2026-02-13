После депортации из России комика Нурлана Сабурова шоу «Что было дальше» может переехать в Казахстан, сообщает Mash .

Среди причин также называют отказ в регистрации товарного знака ЧБД и удобство локации в Казахстане для отдельных гостей.

Команда Labelcom уже провела съемки в стране. На них звали Скриптонита, который выступает против СВО, и блогера Александра Зубарева. Тогда комики поняли, что локация шоу в Казахстане открывает им интересные сотрудничества. А новый канал на YouTube без проблем можно монетизировать, так как зарегистрирован он за границей.

Проблемы у шоу начались задолго до депортации Сабурова. Так, продюсеру Максиму Морозову в 2022 году не удалось получить товарные знаки «Что было дальше» и «ЧБД». Роспатент не выявил в ТМ уникальности и сослался на огромную команду, так как закреплять права только за одним человеком нечестно.

После этого Максим Морозов собрал видеообращения Нурлана Сабурова, Алексея Щербакова, Эмира Кашокова, Ильи Макарова и Тамби Масаева, которые выразили согласие на регистрацию знака, но это не помогло. Тогда продюсер пошел в суд, а также пытался доказать, что Сабуров — только ведущий, отношения к руководству ЧБД не имеет, решений не принимает. Никто ему не поверил. Без товарного знака комики могли потерять свой бренд.

Проект шоу «Что было дальше» придумал, профинансировал и запустил в 2019 году продюсер и сценарист Вячеслав Дусмухаметов. Команда долго работала, чтобы получить внимание рекламодателей, им отказывали из-за токсичности проекта. Только через год после запуска шоу пошло в плюс. В 2025 году оно вышло на очень дорогие рекламные слоты: 35 млн рублей за обычный выпуск чистыми и 60 млн рублей — за новогодние.

В сезоне 2025-2026 интеграции первой позиции в шоу продавали по 12-14 млн рублей, второй — по 10-12 млн рублей, короткие ролики в начале и середине — по 4-7 млн рублей. Рекорд за все интеграции, но после ухода программы на YouTube, — 120 млн рублей.

