Олег Газманов обвинил бывшего концертного директора в пропаже 15 млн рублей

Исполнитель хита «Ясные дни» лично присутствовал на судебном заседании как представитель потерпевшего юрлица — его компании «ОМГ-Промо», где ему принадлежит 90%, — и начал спорить с экс-сотрудником прямо во время допроса.

Певец заявил, что не знал о схеме с уходом от налогов и вскрыл ее лишь после аудита: часть выступлений якобы проводили через ИП экс-менеджера. По словам Газманова, после увольнения Царенко гонорары внезапно выросли на 30–40%.

Помимо этого, на заседании стало известно о наличных. Газманов сообщил, что ежегодно получает примерно 25 млн рублей авторских отчислений и «довольно часто» получает наличные от спонсоров. Он полагал, что все деньги за концерты проходят через бухгалтерию. Происхождение наличных артист объяснил, что это «личные средства для родственников».

При этом Царенко утверждает, что договор был фиктивным, а сам Газманов просил часть оплаты передавать мимо ИП — наличными. Бывший директор рассказал, что даже готовил отчеты о передаче денег, но артист их не подписывал. В суде прозвучало: за 5 лет артист получил около 44 млн рублей за 46 концертов.

Во время заседания Газманов перебивал бывшего сотрудника, спорил, уходил от вопросов и пытался сам вести допрос. Царенко вину не признает. Следствие считает, что он увел 15,3 млн рублей через свое ИП.

