Более 50 концертов комика Нурлана Сабурова отменили в России

По всей России до конца года отменили концерты комика Нурлана Сабурова, которому запрещен въезд в страну, сообщает SHOT .

Под отмену попали 53 концерта артиста. Еще два выступления, которые должны были пройти в подмосковном Раменском и Люберцах, отменили незадолго до задержания комика, произошедшего 6 февраля.

В марте Сабуров планировал тур по пяти городам. Он должен был выступать в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Орске и Оренбурге. Билеты на концерты стоили поклонникам от 1,7 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

Ранее Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Депутат Госдумы Виталий Милонов дал ему совет обратиться в Ленинградский союз театральных деятелей.

