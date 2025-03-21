Бедроса Киркорова проводили в последний путь в Москве под аплодисменты

В Москве 21 марта завершилось прощание с народным артистом России и отцом Филиппа Киркорова Бедросом Киркоровым, передает корреспондент РИАМО.

Церемония прощания проходила на Троекуровском кладбище. Проводить артиста в последний путь собралось множество людей, среди которых были его друзья, коллеги, члены семьи и поклонники его таланта.

Гражданская панихида проходила в большом зале на кладбище. Чтобы почтить его память, передали большое количество цветов и траурных венков со словами соболезнований.

На прощание с артистом, помимо сына Бедроса Филиппа Киркорова, приехали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Киркоров-младший почти не говорил с журналистами. Он также не стал им раскрывать, как чувствует себя в день похорон отца.

Бедроса Киркорова похоронят также на Троекуровском кладбище. Народный артист умер в возрасте 92 лет. О его смерти стало известно 18 марта. Причиной назвали последствия сердечно-сосудистых заболеваний.