Названа причина смерти Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта в 15:37 по московскому времени. В последние годы эстрадный певец страдал от заболеваний сердца и сосудов.

Осенью 2024 года Киркоров-старший почти не мог ходить из-за болей в ногах и слабости, вызванных проблемами с сердцем. Артист передвигался с тростью.

О смерти Бедроса Киркорова сообщил его сын, народный артист России Филипп Киркоров.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — писал поп-король в социальных сетях.