Умер легендарный исполнитель Советского Союза Бедрос Киркоров

В возрасте 92 лет из жизни ушел болгарский, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров — отец поп-короля Филиппа Киркорова, сообщает газета «Известия» .

Трагическую новость Киркоров-младший сообщил в своем аккаунте в Instagram*. Он выложил фото отца и оставил под ним трогательную подпись.

«Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал певец.

Что именно послужило причиной смерти известного исполнителя, пока не озвучивается.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в Варне, Болгария. С детства его приобщили к миру музыки, но при этом он освоил специальность сапожника-модельера. Решив все-таки попробовать себя в творчестве, Бедрос окончил музыкальное училище.

В 1962 году Киркоров поступил на второй курс московского ГИТИСа. В дальнейшем он стал первым иностранцем, получившего звание народного артиста РФ.

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