Филипп Киркоров не стал говорить, что чувствует в день похорон отца

Певец Филипп Киркоров готовится проститься со своим отцом, народным артистом России Бедросом Киркоровым. Исполнитель промолчал на вопрос журналистов о том, какие эмоции он сейчас испытывает, передает корреспондент РИАМО.

Судя по кадрам, Филипп Киркоров почти не говорит с журналистами. Он также не стал им раскрывать, как чувствует себя в день похорон отца.

Бедроса Филипповича похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Сейчас к месту прощания с народным артистом приходит множество людей, в том числе знаменитости. В руках они несут цветы. Церемония уже началась.

Среди тех, кто решил попрощаться с Бедросом Киркоровым, — певцы Стас Михайлов и Григорий Лепс. Также проводить артиста в последний путь пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Бедрос Киркоров будет похоронен рядом с певцом Борисом Моисеевым и модельером Валентином Юдашкиным и другими.

Народный артист России скончался 18 марта. У певца остановилось сердце. О его смерти сообщил известный сын в соцсетях. Киркорову-старшему было 92 года.