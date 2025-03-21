Стало известно, рядом с кем похоронят Бедроса Киркорова

Бедроса Киркорова похоронят рядом с Борисом Моисеевым и Валентином Юдашкиным

Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронят рядом с известными деятелями культуры — певцом Борисом Моисеевым, модельером Валентином Юдашкиным, журналистом Сергеем Доренко и актрисой Ириной Мирошниченко. В Сети появились первые кадры участка, где будет покоиться отец певца Филиппа Киркорова, сообщает SHOT .

Киркорова-старшего похоронят на Троекуровском кладбище 21 марта. Сейчас на месте завершают подготовку к погребению.

На похороны Бедроса Киркорова не приедет певица Алла Пугачева, которая раньше была его снохой.

Бедрос Киркоров умер 18 марта от остановки сердца. Народному артисту было 92 года. В последнее время Киркоров-старший почти не появлялся на публике и страдал от проблем со здоровьем.