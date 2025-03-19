Стало известно, появится ли Алла Пугачева на похоронах Бедроса Киркорова
Алла Пугачева не приедет на похороны Бедроса Киркорова
Певица Алла Пугачева не приедет в РФ на прощание с народным артистом России Бедросом Киркоровым, сообщает ТАСС.
«Не приедет», — ответила представитель Примадонны Елена Чупракова на соответствующий вопрос.
Бедрос Киркоров скончался 18 марта. Народному артисту РФ было 92 года. У него были давние проблемы с сердцем. Последние дни он провел в коттеджном поселке Береста под наблюдением сиделки.
Киркоров-старший будет похоронен 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.