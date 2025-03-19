Стало известно, появится ли Алла Пугачева на похоронах Бедроса Киркорова

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Алла Пугачева не приедет на похороны Бедроса Киркорова

Певица Алла Пугачева не приедет в РФ на прощание с народным артистом России Бедросом Киркоровым, сообщает ТАСС .

«Не приедет», — ответила представитель Примадонны Елена Чупракова на соответствующий вопрос.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта. Народному артисту РФ было 92 года. У него были давние проблемы с сердцем. Последние дни он провел в коттеджном поселке Береста под наблюдением сиделки.

Киркоров-старший будет похоронен 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.