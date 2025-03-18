Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище

Болгарский, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров будет похоронен 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС .

«Похороны состоятся в пятницу. <…> Бедрос Филиппович будет похоронен на Троекуровском кладбище», — заявил источник в музыкальной сфере, знакомый с пожеланиями близких народного артиста РФ.

Ранее певец Филипп Киркоров в соцсетях сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. Народному артисту России было 92 года. У него были давние проблемы с сердцем.

Как складывалась судьба Бедроса Киркорова и чем популярный артист запомнился публике, читайте в материале РИАМО.