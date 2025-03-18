Умер Бедрос Киркоров: творческая и личная судьба знаменитого исполнителя

18 марта стало известно о кончине популярного советского певца Бедроса Киркорова. В материале РИАМО рассказываем о том, как складывалась судьба популярного артиста и чем он запомнился публике.

Детство, юность и «счастливый билет» Бедроса Киркорова

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Бедрос Филиппович Киркоров родился 2 июня 1932 года в Варне в семье Филиппа и Софии Киркорян. Его предки происходили из турецких армян, которые в XIX веке переселились в Болгарию. В начале 1940-х, ради зачисления в болгарскую среднюю школу, всем троим детям семейства Киркорян поменяли документы и присвоили новую фамилию – Киркоровы.

Родители Бедроса пели в городском армянском хоре и с детства привили своим детям любовь к музыке (сестра Бедроса Мари позже стала оперной певицей). Однако, когда пришла пора выбирать жизненный путь, мать семейства София настояла, чтобы сын пошел по стопам отца и приобрел профессию сапожника. В 1949 году Бедрос окончил ПТУ по профилю «сапожник-модельер» и какое-то время работал по специальности, но тяга к музыке оказалась сильнее и привела его в оперный театр Варны.

Работу в театре, впрочем, пришлось на некоторое время прервать: юношу призвали в армию, где он выступал в военном ансамбле и даже принимал участие в музыкальном оформлении Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1955 года. После армии Бедрос Киркоров вернулся в труппу оперного театра Варны, где исполнял одну из партий в постановке «Травиаты».

Карьера молодого певца развивалась довольно обыденно, пока он не вытянул «счастливый билет» на выступлении в Международном доме журналистов. Знаменитый композитор Арно Бабаджанян заметил талантливого исполнителя и пригласил его в СССР – для начала для получения высшего музыкального образования. Киркоров без раздумий согласился, переехал в Москву и в возрасте 30 лет поступил на второй курс ГИТИСа.

Эстрадная карьера Бедроса Киркорова

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В Москве молодой певец не только учился, но и работал в «Москонцерте», что позволило ему свести близкое знакомство с множеством талантливых и популярных исполнителей. Одним из ключевых эпизодов в его судьбе стала встреча с Леонидом Утесовым. Знаменитый артист предложил Бедросу исполнить цикл песен о болгарско-советской дружбе и сам выступил в роли режиссера программы «Москва–София, София–Москва». Песня «Алеша» о памятнике русскому солдату полюбилась и советским, и болгарским слушателям, а имя Киркорова стало известно всему СССР.

В 60-х и 70-х годах Бедрос Киркоров много гастролировал по Советскому Союзу с народным и патриотическим репертуаром, выступал на многочисленных фестивалях и праздничных концертах. В 1992 году артист получил звание Заслуженного артиста Российской Федерации, причем это был первый случай в истории нашей страны, когда звание было присвоено гражданину другого государства.

Личная жизнь Бедроса Киркорова

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Летом 1964 года Бедрос Киркоров некоторое время жил в Сочи, где давал концерты в летнем театре. Именно в театре среди зрителей певец заметил очаровательную девушку и был очень рад, когда после выступления красавица по имени Виктория подошла к нему за автографом. Роман Виктории Лихачевой и Бедроса Киркорова развивался стремительно: в том же 1964 году пара сыграла свадьбу. В 1967 году у молодой четы родился сын, которого Бедрос назвал в честь своего отца – Филиппом.

Брак продлился тридцать лет, до самой смерти Виктории Марковны в 1994 году. Через три года Бедрос Киркоров обвенчался с новой избранницей – Людмилой Смирновой. Они познакомились случайно во время гастролей Киркорова по Новгородской области, где Людмила трудилась председателем совхоза. С тех пор певец принимал активное участие в жизни области, в частности, режиссировал концертную программу в рамках Новгородского благотворительного марафона.

Последние годы жизни и причина смерти Бедроса Киркорова

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До последних лет популярный артист старался не покидать сцену: участвовал в различных фестивалях в качестве члена жюри, организовывал благотворительные марафоны по всей России. В 2022 году Бедрос Киркоров отметил свое 90-летие в юбилейным концертом «От сердца к сердцу: перелистывая страницы» в Государственном Кремлевском Дворце.

На здоровье 92-летний исполнитель старался не жаловаться, хотя в СМИ неоднократно публиковались новости о его госпитализациях в связи с сердечными проблемами, заболеваниями легких и коронавирусом. Осенью 2024 года появились сообщения о том, что из-за сердечно-сосудистой недостаточности и пневмонии Киркоров-старший дважды проходил лечение в столичных клиниках и почти перестал ходить.

18 марта 2025 года на странице Филиппа Киркорова в соцсети появилось сообщение: «Я больше не ребенок. Сегодня, в 15:37, ушел из жизни мой папа – Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведённое с родными!» По сведениям телеграм-канала Mash, смерть Бедроса Киркорова наступила в результате остановки сердца на фоне осложнений от затянувшейся пневмонии.