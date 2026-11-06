В Зарайске объявили конкурс на капремонт лицея № 5

Подрядчика для капитального ремонта лицея № 5 в Зарайске выберут на электронном конкурсе. Работы планируют завершить в 2028 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение об открытом электронном конкурсе на капремонт лицея № 5 в Зарайске. Здание площадью 5678,6 кв. м расположено по адресу: Московская область, г. Зарайск, Микрорайон-2, д. 38.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту лицея в муниципальном округе Зарайск Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

После определения подрядчика начнутся работы. Контракт также предусматривает поставку оборудования, необходимого для эксплуатации здания.

Капремонт профинансируют из бюджета Московской области по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить работы планируют в 2028 году.

Комитет по конкурентной политике напомнил, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещается в его канале в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.