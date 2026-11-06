Жители Подмосковья получили около 240 тыс земельных услуг онлайн

Жители Московской области с января по октябрь 2026 года получили около 240 тыс. государственных услуг в земельной сфере в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Мин имущественных отношений Московской области переводит взаимодействие с гражданами в цифровой формат, чтобы получать услуги можно было без посещения МФЦ и очередей.

Самой востребованной услугой стало предварительное согласование предоставления участков, государственная собственность на которые не разграничена, — 60 тыс. заявок. На перераспределение земель, известное как «прирезка» к существующему участку, поступила 51 тыс. обращений. Возможностью получить землю в аренду или собственность без торгов воспользовались 26 тыс. человек.

Подведомственное министерству Московское областное БТИ также переводит услуги в онлайн. Технические заключения для смены статуса садового дома на жилой теперь оформляют исключительно в электронном виде.

Для подачи заявки нужно на региональном портале «Госуслуги» выбрать цель обращения «Заключение о переводе из садового дома в жилой», указать свои данные и отправить заявление. Документ подготовят за 20 рабочих дней, после чего он автоматически появится в личном кабинете заявителя.

«Популярность получения услуг в земельно-имущественной сфере сохраняется на стабильно высоком уровне. Мы последовательно расширяем перечень доступных онлайн-сервисов, в частности, интегрируя услуги областного БТИ. Это делает взаимодействие с жителями проще, а получение необходимых документов — быстрее и комфортнее», — прокомментировал министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.