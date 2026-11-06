В Ликино-Дулеве строят новый корпус лицея на 550 мест

Строители возводят внешние и внутренние стены нового корпуса лицея на улице Степана Морозкина в Ликино-Дулеве. Открытие запланировано на 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа продолжается строительство трехэтажного корпуса лицея на 550 мест. На объекте на улице Степана Морозкина ведут кладку внешних и внутренних стен. Площадь пристройки составит 6510 кв. м.

В корпусе оборудуют блок начальной школы на 400 мест с отдельным входом, кабинеты и специализированные классы для основной и старшей школы на 150 мест, спортзал и столовую на 250 мест. Новое и основное здания составят единый архитектурный ансамбль. Их соединит теплый переход на уровне второго этажа.

Работы финансируются из бюджета в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Открыть корпус планируют 1 сентября 2027 года.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.