Бобслеисты Подмосковья завоевали шесть медалей на Кубке России

Сборная Московской области выиграла две золотые, две серебряные и две бронзовые медали на Кубке России по бобслею, который прошел с 1 по 6 ноября в Сочи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев завоевали золото в соревнованиях мужских двоек. Они также победили в составе четверки в командном зачете вместе с Павлом Травкиным и Александром Ефимовым.

Серебро в соревнованиях мужских четверок получили Степан Дубинко, Даниил Кулешов, Данила Курилины и Владислав Скулин. В женских двойках вторыми стали Нина Клименко и Снежана Трофимец.

Степан Дубинко и Владислав Скулин взяли бронзу в соревнованиях двоек. Снежана Трофимец заняла третье место в женском монобобе. Для нее это первая медаль в качестве пилота.

Сборная Московской области, сформированная из представителей центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, завоевала ровно половину медалей Кубка России. Теперь у бобслеистов региона есть награды национального уровня во всех четырех видах бобслея.

Соревнования прошли с 1 по 6 ноября на санно-бобслейной трассе в Сочи в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.