В Подмосковье запросили более 28 тыс справок на бесплатное зубопротезирование

Жители Подмосковья с начала 2026 года более 28 тыс. раз воспользовались электронной услугой получения справки о праве на бесплатное зубопротезирование, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для постановки в очередь на бесплатное зубопротезирование нужно получить заключение стоматолога о наличии показаний и подать заявление на региональном портале госуслуг.

Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по показаниям стоматолога имеют ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры и другие льготники с постоянной регистрацией в Московской области.

При заполнении заявки умные сервисы автоматически находят аналогичные обращения, поданные ранее и еще не рассмотренные. Они также проверяют сроки последнего зубопротезирования: 3 года для обычных материалов и 6 лет для дорогостоящих.

Система проверяет полномочия сотрудников центров социального обслуживания, действующих по доверенности, льготный статус заявителя и наличие действующей справки на зубопротезирование. Для предпенсионеров дополнительно проверяется соответствие возраста требованиям для подачи заявления.

Кроме того, сервис находит учетные записи совершеннолетних членов семьи на Госуслугах и направляет им в личные кабинеты уведомления о необходимости согласиться на обработку персональных данных.

Услуга доступна в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье». Результат рассмотрения заявления появится в личном кабинете регионального портала в течение 7 рабочих дней.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.