Наро-Фоминский перинатальный центр стал лучшей госклиникой Подмосковья

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Наро-Фоминский перинатальный центр шестой год подряд признан лучшей государственной клиникой Московской области по рейтингам премии «ПроДокторов». В 2026 году он также стал единственным перинатальным центром в топ-10 лучших клиник региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Наро-Фоминский перинатальный центр шестой год подряд признан лучшей государственной клиникой Московской области по рейтингам премии «ПроДокторов». В этом году учреждение стало единственным перинатальным центром, вошедшим в десятку лучших клиник региона.

Три специалиста центра также признаны лучшими в своих областях: акушерка Елена Алексеевна Корендясова, неонатолог Максим Юрьевич Новиков и гинеколог-эндокринолог Дмитрий Михайлович Канаев.

«За этими наградами стоит ежедневный труд всей команды: врачей, акушерок, медсестер, неонатологов», — отметила главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Премия «ПроДокторов» — единственная в России награда, лауреатов которой определяют сами пациенты своими оценками и отзывами. Центр планирует продолжать работу и развивать новые проекты.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.