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Прощание с Бедросом Киркоровым началось на столичном кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с народным артистом России и отцом поп-короля Филиппа Киркорова Бедросом Киркоровым, передает корреспондент РИАМО.

Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО

Множество поклонников таланта эстрадного исполнителя, его родные, близкие и коллеги по профессии собрались в большом зале Троекуровского кладбища. Гроб с телом Киркорова-старшего разместили в зале.

Рядом с гробом усопшего огромное количество цветов и венков, которые принесли и передали, чтобы почтить память великого артиста.

О смерти Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. Его сын Филипп сообщил трагическую новость в своих соцсетях. Киркорову-старшему было 92 года.