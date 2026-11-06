сегодня в 10:38

Хакеры могут взломать Windows 11 через Paint

В операционной системе Windows 11 обнаружена брешь в системе безопасности. Она позволяет злоумышленникам атаковать компьютеры через встроенный графический редактор Paint, сообщает Telegram-канал « Лента дня ».

Специалисты выявили в стандартном приложении для работы с изображениями уязвимость. Благодаря ей сторонние лица способны запустить вредоносный программный код на устройстве пользователя.

Разработчики корпорации Microsoft оперативно подготовили исправление и устранили ошибку. Однако соответствующий патч успел установиться пока не на все компьютеры.

Опасность удаленного взлома сохраняется. Остерегаться нужно пользователям тех систем, где графический редактор Paint все еще не обновлен до версии 11.2609.401.0 или выше.

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