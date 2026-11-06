Сотрудники скорой помощи Подмосковья получают новую форму

Московская областная станция скорой медицинской помощи выдает сотрудникам обновленную спецодежду. Все работники получат комплекты до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сотрудники подмосковной скорой помощи получают новую форму при содействии губернатора и правительства региона. Реанимационные бригады носят красную одежду, общепрофильные — васильковую, водители — темно-синюю. Разные цвета помогают быстрее распределять пациентов и пострадавших в экстренных ситуациях. Новую форму также выдают старшим врачам подстанций и диспетчерам.

«Контракт на пошив и поставку новой формы был заключен летом. В октябре мы начали получать первые партии новой спецодежды. Сейчас оперативно комплектуется и выдается рабочая форма сотрудникам во всех подразделениях. Утвержден график поставки на подстанции», — прокомментировал главный врач скорой помощи Московской области Константин Егоров.

При разработке дизайна учитывали пожелания сотрудников: провели опрос, в том числе о цветовой палитре. Более качественные материалы и улучшенные лекала сделали одежду удобнее. На ней есть светоотражатели.

В расширенный комплект входят летние брюки, футболка, брюки с флисовой подкладкой, демисезонная куртка, рубашки с коротким и длинным рукавом, поло, джемпер, жилет, зимняя куртка и шапка. Комплект рассчитан на работу в любую погоду.

Вся форма относится к средствам индивидуальной защиты, имеет подтверждение соответствия техническому регламенту и качеству продукции, а также обязательную цифровую маркировку в системе «Честный знак», которая гарантирует подлинность каждого комплекта.

На Красногорской подстанции в начале ноября уже выдали 400 комплектов. Всего для одиннадцати региональных объединений скорой помощи Московской области предусмотрено более 10 тыс. комплектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.