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Песков и Захарова приехали проститься с Бедросом Киркоровым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал на похороны отца певца Филиппа Киркорова, Бедроса в Большой траурный зал Троекуровского кладбища в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИАМО, присутствующий на мероприятии.

Песков был одет в рубашку и черный плащ. Судя по внешнему виду, пресс-секретарь президента испытывает грусть из-за смерти Бедроса Киркорова.

Также на похороны приехала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Бедросу Киркорову отправили множество ритуальных венков. На них повесили красные и черные ленты.

Церемонию прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым проводят в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Он умер 18 марта из-за остановки сердца.

Ранее сообщалось, что Киркоров не стал говорить о своих чувствах в день похорон отца.