Врач Подольской больницы дала рекомендации метеозависимым пациентам

Врач-терапевт Подольской областной клинической больницы Юлия Марянина рассказала, как снизить нагрузку на организм в период магнитных бурь, которые возможны с ночи на 7 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По сообщениям ученых, в ночь на 7 ноября Земля попадет в поток быстрого солнечного ветра, который может вызвать магнитные бури. Воздействие продлится не менее пяти суток, а геомагнитная обстановка стабилизируется к 13–14 ноября.

Заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники обособленного структурного подразделения № 1 Подольской областной клинической больницы, врач-терапевт Юлия Александровна Марянина отметила, что солнечные вспышки могут ухудшать самочувствие и провоцировать обострение хронических заболеваний.

«Особенно опасны магнитные бури для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В группе потенциального риска — пациенты с повышенным давлением, ишемической болезнью сердца, вегетососудистой дистонией. Наиболее остро реагируют на солнечные вспышки пожилые», — пояснила врач.

В период магнитных бурь рекомендуется ограничить кофе, отказаться от спиртного и снизить физические нагрузки. Поездки за рулем по возможности стоит заменить наземным общественным транспортом. В рекомендациях также упоминаются аспирин для улучшения кровообращения при отсутствии противопоказаний, успокоительные средства при повышенной тревожности и водные процедуры для улучшения самочувствия.

Выявлять заболевания на ранних стадиях помогает бесплатная диспансеризация. Ее первый этап доступен во всех поликлиниках Подольской областной клинической больницы, кроме поликлиники на Бородинской, 22. Пациентам 18–39 лет обследование положено раз в три года, с 40 лет — ежегодно.

Работодатель обязан предоставить работающим гражданам один оплачиваемый рабочий день для диспансеризации, сотрудникам предпенсионного и пенсионного возраста — два дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.