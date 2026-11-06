В Наро-Фоминском перинатальном центре выходили девочку весом 960 г

Врачи Наро-Фоминского перинатального центра выходили Полину, родившуюся на 25-й неделе беременности с весом 960 г и ростом 33 см. Через две недели девочка начала дышать самостоятельно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Полина родилась на 25-й неделе беременности с весом 960 г и ростом 33 см. Врачи Наро-Фоминского перинатального центра выходили девочку и через две недели перевели ее на самостоятельное дыхание. В отделение патологии новорожденных она поступила с весом 1580 г.

«Полина — малышка с характером. В ее случае нам часто приходилось отходить от стандартных схем лечения, и она всегда откликалась. Огромную роль сыграла система открытой реанимации: у мамы была возможность каждый день приезжать к малышке и практиковать метод кенгуру. Это тот самый пример, когда командная работа и участие семьи дают результат, ради которого мы работаем», — отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Иван Шеховцов.

Сотрудники перинатального центра пожелали Полине крепкого здоровья и пригласили ее на праздники для детей, родившихся раньше срока.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.