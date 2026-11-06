Жители Подмосковья могут заказать газовые услуги на региональном портале

Жители Подмосковья могут онлайн оформить обслуживание газового оборудования, заказать ремонт или подать заявку на восстановление подачи газа, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале госуслуг Подмосковья можно заключить договор на техобслуживание газового оборудования, заказать его ремонт, замену или наладку. Также доступны заявки на возобновление подачи газа и отключение газового оборудования от системы газоснабжения.

Через портал можно оформить перерасчет платы за газ, заказать поверку, установку, замену или опломбировку счетчиков.

Для получения услуги нужно зайти на регпортал, выбрать нужную услугу и заполнить заявление. Заявку можно подать в удобное время, а ее статус — отслеживать онлайн. Дату выезда мастера пользователь выбирает самостоятельно. После оказания услуги можно оставить отзыв о ее качестве.

Все документы хранятся в личном кабинете, подписать их можно с помощью «Госключа». За месяц до планового техобслуживания портал направит напоминание в личный кабинет.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.