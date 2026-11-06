В Мытищах строят 1072 квартиры и детский сад на 250 мест

Два корпуса ЖК «Страна.Парковая» в Мытищах планируют достроить в третьем квартале 2027 года. В комплексе предусмотрены 1072 квартиры, также здесь строят детский сад на 250 мест, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства ЖК «Страна.Парковая» в Мытищах. Готовность объекта составляет 18%. Строители возводят надземные конструкции и продолжают подземные работы.

Два жилых корпуса на 1072 квартиры состоят из секций высотой до 26 этажей. Завершить их строительство планируют в третьем квартале 2027 года. В комплексе предусмотрены магазины, кафе, спортивный зал и почтовое отделение. Для семей с детьми строят детский сад на 250 мест.

В закрытом дворе обустроят детские игровые площадки и места для отдыха. Подземный паркинг рассчитан на 558 машино-мест. Там же предусмотрены помещения для хранения велосипедов и личных вещей.

Строительство ведет компания «Специализированный застройщик «На Минской». Надзор за работами осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.